Inaugurazione nuova piazzetta a Savelletri

Appuntamento giovedì 7 agosto alle ore 19:00 a Savelletri in via Piazza Roma, angolo via degli Scavi

Fasano – L’Amministrazione Comunale di Fasano è lieta di invitare i cittadini e la stampa alla cerimonia di inaugurazione della nuova piazzetta di Savelletri, un importante progetto di riqualificazione urbana che restituisce alla comunità uno spazio rinnovato e funzionale.

L’evento si terrà giovedì 7 agosto alle ore 19:00 nella nuova piazzetta in via Piazza Roma, angolo via degli Scavi a Savelletri

Saranno presenti il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino e la dirigente del settore LLPP Rosa Belfiore per presentare i dettagli del progetto.