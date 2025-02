Incarichi legali esterni – La precisazione dell’avv. Mariarosaria De Fazio

In riferimento alla nota giornalistica dei Consiglieri Luperti e Greco sugli incarichi affidati alla

scrivente Avv. Mariarosaria DE FAZIO da parte dell’Amministrazione comunale, si

rappresenta di svolgere ininterrottamente la professione di avvocato da oltre un ventennio, di

essere iscritta nell’Albo dei Cassazionisti dal 2018 nonché di essere iscritta nella lista degli

Avvocati esterni disponibili ad accettare incarichi dal parte della P. A., da quando questo elenco

è stato predisposto.

Pertanto ritengo di avere tutte le qualifiche professionali per svolgere l’attività da avvocato a

nulla di certo valendo in tal senso l’appartenenza a questo o a quel movimento politico.

In ordine alla questione giuridica della escussione della polizza fideiussoria nei confronti della

Zurich, quale compagnia che garantiva la società Ecotecnica (allorquando quest’ultima

svolgeva attività di raccolta dei rifiuti urbani in città), si rappresenta che diversamente da come

prospettato da chi non ha conoscenza professionale nel campo giuridico/processuale, nessuna

causa è stata persa ne vi è danno erariale alle casse del Comune, ma per mero errore materiale,

non intercorrendo il termine di 120 giorni tra l’udienza indicata in citazione e la notifica

dell’atto introduttivo del giudizio, ed essendo questo un elemento di nullità relativa e non di

nullità assoluta di un giudizio, il Giudice ha fissato una nuova data di udienza per la

rinnovazione dell’atto della citazione, rinviando sic et simplice la causa all’udienza che si terrà

il prossimo mese di luglio c.a. con onere di rinotificare l’atto alla nuova data fissata.

Essendo la notifica da effettuare a mezzo pec. nessun ulteriore costo dovrà sopportare la P.A.

per tale adempimento.

Rimane ignoto come i Consiglieri Luperti e Greco abbiano appreso dell’Ordinanza del

Giudice!

All’uopo è opportuno evidenziare che il Comune di Brindisi quale terzo, ha ricevuto in questi

giorni, atto di pignoramento dei crediti da parte dell’Agenzia della Riscossione per la provincia

di Lecce per un importo di €.8.761,924,77, per debiti maturati dalla Ecotecnica, procedimento

questo da porre all’attenzione dei Consiglieri comunali.

Ci si riserva di agire innanzi alla competente A.G. per il reato di diffamazione a mezzo stampa

nei confronti dei Consiglieri Luperti e Greco.

Avv. Mariarosaria DE FAZIO