Incarico di delegato SICCR per la Puglia al dr Fabio Marino

La Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR) ha conferito al dr Fabio Marino, chirurgo proctologo attualmente in servizio presso la day service chirurgica del DSS 3 di Bitonto (Ba), il ruolo prestigioso di delegato societario per la regione Puglia. La SICCR lo ha, inoltre, nominato membro della commissione che si occuperà di elaborare le lineee guida societarie. Il dr Marino vanta notevole esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie intestinali ed ano-rettali neoplastiche, infiammatorie e funzionali. Ha conseguito un dottorato di ricerca in “Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari” presso l’Università degli Studi di Bari. Ha ideato e brevettato con il supporto della direzione scientifica dell’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte (Ba), un dispositivo medico che facilita la gestione ambulatoriale del “setone elastico” per il trattamento delle fistole perianali complesse. È membro del tavolo tecnicosu“L’incontinenza urinaria e fecale” per l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS)della Puglia. È stato docente per la Scuola Nazionale di Formazione per Professionisti Sanitari della Continenza e del Pavimento Pelvico FINCOPP nell’a.a. 2019-2020 e della Scuola Nazionale di Stomaterapia AISTOM nell’a.a. 2022-2023. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali in qualità di relatore ed è autore / coautore di 96 articoli scientifici e di due capitoli di libro. Nel corso dell’attività professionale, ha maturato esperienza sia di chirurgia d’urgenza che di chirurgia oncologica lavorando dal novembre 2013 al dicembre 2016 presso l’U.O.C. di Chirurgia Generale dell’Ospedale Perrino di Brindisi e, successivamente, fino al marzo 2023 presso l’IRCCS “Saverio de Bellis”. Ha, inoltre, acquisito esperienza di endoscopia digestiva sia diagnostica che operativa.