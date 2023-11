INCARICO “NAZIONALE” NEL PD PER ANTONELLA VINCENTI

“D’intesa con la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein ho affidato, nell’ambito delle deleghe che mi sono state assegnate in segreteria, a Davide Gariglio un incarico tematico sui Trasporti; ad Alessandro Terrile sulle Infrastrutture; ad Antonella Vincenti sulle Piccole e medie imprese. Desidero ringraziarli per la loro disponibilità. Sono convinto che insieme faremo un ottimo lavoro al servizio del Partito Democratico”. Lo dichiara in una nota il senatore Antonio Misiani, responsabile economia e finanze, imprese e infrastrutture nella segreteria nazionale del Pd.

Ecco cosa scrive Antonella Vincenti:

Oggi Il senatore Antonio Misiani, d’intesa con la segretaria Elly Schlein, mi ha affidato l’incarico tematico delle Piccole e medie imprese.

Ho accettato con grande entusiasmo, forte dell’impegno che ho sempre profuso a favore del Partito Democratico. Lavorerò per supportare al meglio la categoria delle piccole e medie imprese, che costituiscono il settore nevralgico del nostro Paese, con una particolare attenzione allo sviluppo sostenibile. Ringrazio Elly Schlein e Antonio Misiani per la fiducia che mi hanno accordato.