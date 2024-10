Incendi boschivi, Bruno: “Stagione conclusa con la metà degli interventi rispetto allo scorso anno. Segno di un sistema che di prevenzione e sicurezza che sta funzionando”.

E’ bello poterlo dire.

Anche se questa estate è stata funestata da alcuni incendi particolarmente gravi nel nostro territorio regionale, nel complesso i roghi che hanno colpito i nostri territori sono stati di gran lunga inferiori rispetto a un anno fa.

Se nel 2023 infatti la stagione antincendio boschiva della Protezione Civile ha registrato ben 5.864 interventi, quest’anno, grazie all’incredibile lavoro del sistema Aib pugliese, ne abbiamo effettuati 2.238: praticamente la metà.

Questo significa che la rete di protezione e prevenzione che stiamo costruendo sta dando i frutti sperati. Meno incendi significa meno rischi, meno danni, meno costi, più aree boschive salvate.

Per tutto questo voglio ringraziare ogni singolo volontario e ogni singola volontaria della nostra meravigliosa famiglia, il dipartimento e la dirigente dello stesso Barbara Valenzano.

Il sistema Aib pugliese è già pronto per fare tutte le necessarie analisi attraverso il tavolo tecnico regionale, coordinato dalla sezione Protezione civile, per valutare i punti di forza e i punti di debolezza della macchina regionale che dovrà essere pronta con ulteriori sforzi nel 2024.

Convocherò il comitato permanente che ho l’onore di presiedere già nei prossimi giorni, per analizzare non i dati di questa stagione appena conclusa, ma per iniziare a pianificare già la prossima e giungere all’appuntamento ancora più preparati.

Intanto, siccome non è solo il fuoco l’elemento che può costituire per le nostre comunità un grave pericolo, sabato e domenica sarò presente a Campi Salentina al corso di formazione dei nostri volontari per migliorare le competenze di ogni gruppo sul fronte dei rischi idrogeologici.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)