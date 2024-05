Incendi e attentati – si è riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica

Si è tenuta nel pomeriggio odierno una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica dedicata ad un ulteriore ed attento esame della situazione della sicurezza in

provincia anche dopo gli episodi criminosi verificatisi nei giorni passati.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Luigi Carnevale, hanno preso parte il Procuratore

della Repubblica di Brindisi, il Questore ed i vertici territoriali delle Forze dell’Ordine.

Nel corso dell’incontro, attraverso i profili evidenziati da tutti gli intervenuti, è stato

effettuato un focus sull’andamento delle fenomenologie criminose che hanno destato particolare

allarme sociale specie in alcuni Comuni del nord brindisino di particolare interesse turistico e

ricettivo al fine di predisporre le più idonee misure di prevenzione e contrasto.

Il Prefetto, di concerto con il Procuratore, ha sensibilizzato le Forze dell’Ordine sulla

necessità di intensificare i servizi di prevenzione generale e di mettere in atto una strategia

coordinata, finalizzata ad utilizzare al meglio le risorse territoriali rispetto alla complessità delle

problematiche.

Nel contempo è stata condivisa l’esigenza di improntare le attività di controllo del territorio

alla massima visibilità delle Forze di Polizia anche con l’impiego di reparti speciali con l’obiettivo

di assicurare interventi più incisivi ed efficaci in tutti gli ambiti di interesse operativo.