Ancora un incendio di auto a Brindisi. Poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, in via Cinque giornate, nei pressi del super market Lidl, un’auto e’ stata avvolta dalle fiamme, l’incendio ha coinvolto un’altra auto che era parcheggiata poco dietro. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, mentre i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Probabilmente anche questo incendio risulterà essere doloso.