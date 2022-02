INCENDIO A BORDO DI UNA NAVE GRIMALDI DIRETTA A BRINDISI. EVACUATI I PASSEGGERI

(ANSA) – ATENE, 18 FEB – Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi.

Finora non sono state segnalate vittime, ma “il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave”, secondo la polizia portuale greca. L’incidente si svolge al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania. Le cause dell’incendio non sono ancora note. Riunita l’Unità di crisi della compagnia italiana. (ANSA).