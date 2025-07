Incendio a Fasano, D’Attis (Fi): “Aria irrespirabile, chiesto intervento ulteriore del Prefetto”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Ancora aria irrespirabile in tutta la città, come lamentano i cittadini a seguito dell’incendio di ieri sera a Fasano che ha coinvolto il capannone di una ditta di raccolta di rifiuti speciali. Nonostante le rassicurazioni dell’Arpa Puglia sui valori di particolato nell’aria, che risulterebbero nella norma, preoccupa il forte odore acre presente nell’aria e la nube di fumo che continua a sovrastare l’intero comune di Fasano: i cittadini, infatti, sono costretti a tenere le finestre completamente chiuse. Per questo motivo ho nuovamente sentito il Prefetto di Brindisi per chiedere un’ulteriore verifica dello stato delle cose. Ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile per l’incessante lavoro che stanno svolgendo da ieri sera e chiedo la massima attenzione per la tutela della salute pubblica”.