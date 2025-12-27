Incendio a Punta del Serrone. Conferenza stampa del sindaco Marchionna

Conferenza stampa questa mattina del sindaco Giuseppe Marchionna nei pressi della passerella incendiata a Punta del Serrone. “Sono sconcertato per tutto questo – ha detto il sindaco – non tanto per i 50 metri di passerella che metteremo subito a posto. Sono sconcertato perche’ mi sembra che tutto questo non sia solo atto di vandalismo di ragazzi. Poi saranno le forze dell’ordine a chiare l’accaduto con le indagini. Io credo che su questa nostra costa ci sono interessi molto forti e importanti che fanno sì che questa città non cresca. Lo dimostrano i tanti atti vandalici anche a Cala Materdomini. Io ribadisco che dobbiamo avere cura della città come fosse casa propria. Metteremo le telecamere ma non basta. Ci vuole amor proprio. Le forze dell’ordine faranno il resto”