Incendio a Punta del Serrone – Una nota di Legambiente

L’incendio della passerella che consente l’accesso di diversamente abili nel lido nell’area di punta

del Serrone punta penne pone due riflessioni ugualmente inquietanti.

Da un lato, questo è l’ennesimo atto vandalico compiuto in città e ciò non può che preoccupare la

comunità e l’amministrazione pubblica che deve garantire sicurezza e rispetto del bene comune

Dall’altro lato, non possiamo non evidenziare che il parco di punta del Serrone e oggetto da Tempo

di atti vandalici e di danneggiamenti gravi che colpiscono la macchia mediterranea, la recinzione

del parco e, comunque, aree che dovrebbero essere sottoposte a vigilanza

Potremmo fornire un lungo elenco di atti vandalici e dei loro effetti in città e, sicuramente, vi sono

aree, anche nel centro storico, nelle quali i cittadini si sentono ben poco sicuri

Nell’area di punta del Serrone, da tempo, si parla della realizzazione, quantomeno, di una rete di

telecamere che, fra l’altro, avrebbero potuto registrare questo ennesimo atto vandalico

Legambiente non può non far piacere che oggi politici parlino della realizzazione di un ente parco

per la gestione dei parchi urbani, di quelli regionali, quali quello delle saline e degli stagni di punta

della contessa e fiume grande, delle aree da tempo classificate siti di interesse comunitario e zone di

protezione speciale.

Legambiente, infatti, da anni ha presentato ufficialmente la proposta della creazione di un ente

parco Brindisi natura sul tipo di quello, con la denominazione Roma natura, creato nella capitale.

Il 4 ottobre del 2018 Legambiente organizzò un incontro fra l’allora sindaco Rossi e il presidente

nazionale di Federparchi che garantì la disponibilità per l’organizzazione di questo ente parco

Quella proposta è stata presentata da Legambiente anche all’attuale sindaco Marchionna che ha,

anche pubblicamente, dichiarato il proprio interesse a costituire l’ente parco Brindisi natura.

CIRCOLO “TONINO DI GIULIO”

