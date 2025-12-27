Incendio a Punta del Serrone – Una nota di Legambiente

L’incendio della passerella che consente l’accesso di diversamente abili nel lido nell’area di punta
del Serrone punta penne pone due riflessioni ugualmente inquietanti.
Da un lato, questo è l’ennesimo atto vandalico compiuto in città e ciò non può che preoccupare la
comunità e l’amministrazione pubblica che deve garantire sicurezza e rispetto del bene comune
Dall’altro lato, non possiamo non evidenziare che il parco di punta del Serrone e oggetto da Tempo
di atti vandalici e di danneggiamenti gravi che colpiscono la macchia mediterranea, la recinzione
del parco e, comunque, aree che dovrebbero essere sottoposte a vigilanza
Potremmo fornire un lungo elenco di atti vandalici e dei loro effetti in città e, sicuramente, vi sono
aree, anche nel centro storico, nelle quali i cittadini si sentono ben poco sicuri
Nell’area di punta del Serrone, da tempo, si parla della realizzazione, quantomeno, di una rete di
telecamere che, fra l’altro, avrebbero potuto registrare questo ennesimo atto vandalico
Legambiente non può non far piacere che oggi politici parlino della realizzazione di un ente parco
per la gestione dei parchi urbani, di quelli regionali, quali quello delle saline e degli stagni di punta
della contessa e fiume grande, delle aree da tempo classificate siti di interesse comunitario e zone di
protezione speciale.
Legambiente, infatti, da anni ha presentato ufficialmente la proposta della creazione di un ente
parco Brindisi natura sul tipo di quello, con la denominazione Roma natura, creato nella capitale.
Il 4 ottobre del 2018 Legambiente organizzò un incontro fra l’allora sindaco Rossi e il presidente
nazionale di Federparchi che garantì la disponibilità per l’organizzazione di questo ente parco
Quella proposta è stata presentata da Legambiente anche all’attuale sindaco Marchionna che ha,
anche pubblicamente, dichiarato il proprio interesse a costituire l’ente parco Brindisi natura.
CIRCOLO “TONINO DI GIULIO”