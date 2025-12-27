Incendio a Punta Penne – Quarta: bene la conferenza stampa, ma servono fatti concreti e un cambio di passo sul controllo del territorio

«Accolgo positivamente la conferenza stampa annunciata dal sindaco Marchionna, perché ogni iniziativa che contribuisca ad attirare l’attenzione e a sensibilizzare l’intera città sul grave incendio che ha colpito la passerella del Parco di Punta Penne–Punta del Serrone è certamente utile. Tuttavia, è doveroso dirlo con chiarezza: non è questa la soluzione.

Da oltre due anni e mezzo di amministrazione denuncio pubblicamente la totale insufficienza delle politiche di controllo e tutela del territorio. I fatti gravissimi che si sono verificati in questo arco di tempo sono numerosi e non possono più essere trattati come episodi isolati o emergenze da affrontare con interventi spot o dichiarazioni di circostanza.

Serve un impegno assiduo, costante e strutturato. Serve un vero patto con la città, fondato sulla legalità e sulla difesa del bene comune. Ma questo patto deve essere prima di tutto stimolato dall’esempio concreto di una politica che scelga di contrastare ogni forma di illegalità, senza ambiguità: dall’evasione fiscale, alla mala gestione, fino a ciò che purtroppo emerge anche all’interno delle mura della casa comunale!

Se non si passa dalle parole ai fatti, continueremo a rincorrere solo spot di circostanza, senza risultati reali.

Un esempio lampante è quanto accade quotidianamente con l’abbandono dei rifiuti: un danno continuo alla comunità e all’ambiente.

Eppure, cosa si fa?

Si sprecano risorse pubbliche per attivare strumenti inefficaci e inutili.

Non esiste un incrocio dei dati, non esiste un sistema di videosorveglianza adeguato, non esiste un vero controllo del territorio.

La Polizia Locale soffre una grave carenza di uomini e mezzi, in una contraddizione evidente rispetto alle scelte che questa amministrazione porta avanti da tempo.

La città è stanca!

I cittadini vogliono una politica presente, per strada, vicina alle persone e a tutela di chi rispetta le regole.

Per questo è indispensabile rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine, attivare convenzioni concrete con la Guardia di Finanza e contrastare con determinazione tutto ciò che ai cittadini onesti appare come un abuso di potere.

La difesa del territorio e dell’ambiente non si fa con una conferenza stampa, ma con azioni quotidiane, coerenti e coraggiose.

Come Presidente della Commissione Ambiente continuerò a chiedere che la legalità e la tutela del bene comune diventino una priorità reale e permanente!

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente