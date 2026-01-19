Facebook Instagram
Incendio al Centro per immigrati – Matarrelli: “È stata colpita l’intera comunità”


Il consigliere regionale Toni Matarrelli interviene sull’incendio del Centro immigrati di Brindisi: “Il grave atto incendiario che ha colpito il nuovo Centro immigrati di Brindisi, in contrada Restinco, alla vigilia dell’avvio dei lavori, è un gesto vile e inaccettabile. Distruggere una struttura destinata alla tutela delle persone più fragili significa colpire l’intera comunità e i valori di legalità, solidarietà e convivenza civile.
Confido in un rapido accertamento delle responsabilità e  garantisco totale sostegno affinché la struttura possa essere presto recuperata e il progetto ripartire nel minor tempo possibile, con le finalità prestabilite”.

