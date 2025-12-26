Incendio alla passerella di Punta del Serrone: la condanna del Partito Democratico di Brindisi

Il Partito Democratico di Brindisi esprime profonda preoccupazione e una ferma condanna per l’incendio che nella serata di Natale ha devastato un tratto della passerella del Parco di Punta Penne–Punta del Serrone, uno dei luoghi più preziosi del patrimonio ambientale cittadino.
In attesa che le autorità competenti chiariscano le cause dell’accaduto, riteniamo doveroso non minimizzare la portata di quanto avvenuto. Anche nell’ipotesi, tutta da verificare, che si sia trattato di una grave disattenzione o di un comportamento irresponsabile, il danno prodotto resta enorme e inaccettabile.
Parliamo di un’area di straordinario valore naturalistico, già in passato colpita da episodi di vandalismo e saccheggi, e oggi nuovamente ferita. Un colpo inferto all’ambiente, alla fruizione pubblica del parco, al senso stesso di bene comune che dovrebbe unire la comunità brindisina.
Per questo chiediamo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che, qualora emergano responsabilità precise, si proceda senza esitazioni. Allo stesso tempo riteniamo indispensabile rafforzare le misure di tutela e vigilanza, a partire dall’estensione dei sistemi di videosorveglianza anche ai beni ambientali più esposti.
La difesa del Parco di Punta Penne–Punta del Serrone riguarda tutti, istituzioni, forze politiche, cittadini. Come Partito Democratico continueremo a batterci perché la salvaguardia del nostro patrimonio naturale diventi una priorità concreta e permanente, non un tema che desta attenzione soltanto per qualche ora dopo l’ennesimo scempio.
Partito Democratico Città di Brindisi