Un incendio si è sviluppato stamattina a Cellino San Marco all’interno di un appartamento situato in via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuocoche hanno soccorso tempestivamente una donna di 85 anni che si era rifugiata nell’ortale per non rimanere soffocata dai fumi. Sul posto anche il personale del 118 che ha prestato aiuto all’anziana signora. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.