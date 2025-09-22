Facebook Instagram
Incendio auto del Sindaco di Oria – D’Attis (Fi): “Sentito Ministro Piantedosi, a breve sarà in Puglia”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il rogo dell’auto del sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, è l’ultimo di una serie di atti gravi contro cui lo Stato risponderà con determinazione: ho già sentito il Ministro Piantedosi, che mi ha confermato la sua disponibilità a presiedere presto i Comitati per l’ordine e la sicurezza nella nostra regione. Inoltre, la Commissione Antimafia sta calendarizzando la sua visita nelle Direzioni distrettuali antimafia di Bari e Lecce. Esprimo la mia solidarietà al sindaco e queste iniziative serviranno a dare un segnale forte alla criminalità”.

