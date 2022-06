INCENDIO BOSCO A BRINDISI – ATTIVATO IL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SOCCORSI IN PREFETTURA

INCENDIO BOSCO LUCCI A BRINDISI

Attivato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi in Prefettura

Nella tarda mattinata di oggi (29/06/2022) la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha informato la Prefettura in merito alla segnalazione di un incendio di vaste proporzioni nell’area boschiva di Bosco Lucci sito nel Comune di Brindisi, all’interno della Riserva Naturale Orientata Regionale.

Immediatamente è stato convocato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi presso la sala di protezione civile della Prefettura per coordinare le attività di spegnimento.

La situazione è costantemente monitorata ed attualmente, stanti le prime informazioni raccolte, appare sotto controllo.

L’incendio, scoppiato contestualmente ad altri focolai all’interno del territorio provinciale, ha richiesto l’intervento, oltre che delle squadre operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, anche di un canadair (già operativo sul posto con all’attivo diversi lanci) e di un’autobotte da 8.000 litri messa a disposizione dalla Brigata Marina San Marco, attivata dalla Prefettura.

Presenti sul posto anche pattuglie dei Carabinieri Forestali, dell’ARIF ed alcune unità di volontari di protezione civile provenienti dai Comuni di Brindisi e Mesagne.

L’area è presidiata anche da pattuglie della locale Questura, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.

Attualmente, le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, non sembrerebbe aver intaccato la zona di maggior pregio boschivo.