Incendio Centro Immigrati Restinco – Una nota delle opposizioni

Le forze di opposizione di centrosinistra al Comune di Brindisi condannano con la massima fermezza il vile atto incendiario che ha colpito la struttura destinata a diventare il nuovo Centro immigrati tra le contrade Restinco e Montenegro, proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto avere inizio i lavori.

Un gesto grave che danneggia un immobile pubblico e, ancor più, colpisce un’idea di comunità fondata sulla legalità, sulla solidarietà e sulla responsabilità istituzionale. Un attacco che tenta di seminare paura e divisione, prendendo di mira un progetto finanziato anche con fondi europei e riconosciuto come modello virtuoso di accoglienza, integrazione e formazione al lavoro.

Invitiamo l’assessore ai Servizi sociali Ercole Saponaro, l’amministrazione comunale e tutti coloro che operano quotidianamente su questi temi a non farsi condizionare da violenza e intimidazioni.

Come forze politiche di centrosinistra ribadiamo che l’accoglienza è una responsabilità pubblica da governare con umanità, competenza e rispetto delle persone. Investire in strutture adeguate vuol dire tutelare i diritti dei migranti, rafforzare la sicurezza dei territori e affermare un principio fondamentale: nessuno deve essere lasciato ai margini.

Sosteniamo con convinzione la prosecuzione del progetto e auspichiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto. A chi pensa di fermare il cambiamento con il fuoco e con l’odio, rispondiamo con la forza della democrazia, della coesione sociale e della giustizia.

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Brindisi Bene Comune/Avs-Sinistra, Attiva Brindisi, Impegno per Brindisi, componente centrosinistra del Gruppo misto.