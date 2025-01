Una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle ore 02:00 per l’incendio di un’autovettura a Ceglie Messapica nei pressi di via Lecce. L’intervento è valso al completo spegnimento delle fiamme ed alla bonifica dell’intera area interessata dall’evento. sul posto i carabinieri per le indagini del caso.