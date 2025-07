Incendio Eco Ambiente Sud – Il Sindaco di Fasano rassicura la cittadinanza

I primi rilievi di ARPA Puglia non destano preoccupazione

Fasano _ Il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, in merito all’imponente incendio divampato martedì sera nella ditta Eco Ambiente Sud in contrada Fascianello, e attualmente in fase di spegnimento, rassicura la cittadinanza:

«Da ieri pomeriggio, due centraline installate da ARPA Puglia stanno effettuando una rilevazione continua della qualità dell’aria, che segue i primi sondaggi effettuati l’altra notte a seguito dell’incendio alla Eco Ambiente Sud e che hanno dato esiti che Arpa giudica non preoccupanti, come potete vedere in questo referto redatto attraverso di rilievi puntuali, notificati questa mattina. La misurazione delle centraline montate ieri durerà 24 ore consecutive, e i risultati delle analisi, assicura Arpa, saranno resi pubblici non appena il laboratorio analisi terminerà il suo lavoro. Naturalmente, ne daremo puntuale e trasparente informazione, insieme agli eventuali provvedimenti conseguenti».

«Da due giorni l’amministrazione Comunale è al lavoro per fare per intero il suo dovere, affiancando Prefettura e Vigili del Fuoco – conclude Zaccaria – e dispiace pertanto dover constatare tentativi di sciacallaggio politico su temi così delicati che meritano il massimo equilibri. I cittadini hanno bisogno di certezze, non di polemiche strumentali e, come sempre, inutili».

A tal proposito, si informa la cittadinanza inoltre che in data odierna, il Comune di Fasano ha protocollato una nota indirizzata a Eco Ambiente Sud S.r.l. e ad Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi, avente come oggetto “incendio Eco Ambiente Sud S.r.l. adozione misure necessarie di prevenzione previste dal art.242, D.lgs. n.152/2006”. La nota rammenta alla società Eco Ambiente Sud S.r.l., nella persona dell’amministratore unico Antonio Clarizio, di porre in essere entro ventiquattro ore tutte le misure necessarie di prevenzione e di darne immediata comunicazione all’ufficio competente.