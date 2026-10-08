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Incendio Fasano – D’Attis (Fi): “Se provocato dalla criminalità lo Stato si farà sentire”


Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.
“L’incendio divampato nella notte nell’azienda attiva nel settore dei rifiuti di Fasano, in provincia di Brindisi, richiede la massima attenzione da parte delle istituzioni. Ho massima fiducia nell’operato del Prefetto di Brindisi, della Procura di Brindisi e delle nostre forze dell’ordine: se dietro l’incendio si nasconde la mano della criminalità, lo Stato è pronto a individuarla e perseguirla con determinazione. La comunità di Fasano non è sola”.

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