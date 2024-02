I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti alle 5.40 del mattino a San Pietro Vernotico, in via Mazzini, per un incendio che ha interessato un appartamento. Le fiamme ed il fumo intenso hanno interessato, in particolare, una stanza da letto, ma l’intero appartamento è stato danneggiato. Fortunatamente in casa non c’era nessuno e quindi non si registrano danni alle persone. Sull’accaduto indagano i carabinieri.