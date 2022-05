Una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del Fuoco è intervenuta verso le ore 4.40 a Torchiarolo per l’incendio in un appartamento. Le fiamme hanno coinvolto tutta la cucina, ma ha subito danni tutto l’appartamento. Non si registrano feriti ma purtroppo all’interno vi era anche un cane che non è riuscito a scappare ed è morto per le esalazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.