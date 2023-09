INCENDIO IN AUTOSALONE A SAN MICHELE. DISTRUTTE UNA DECINA DI AUTO

Un incendio si è sviluppato nel corso della notte in un autosalone di San Michele Salentino, in via della Repubblica. Le fiamme hanno distrutto una decina di autovetture parcheggiate nel piazzale esterno e l’intervento dei vigili del fuoco è valso ad evitare che l’incendio raggiungesse anche altre autovetture. E’ evidente che ci troviamo di fronte ad un incendio di matrice dolosa rivolto nei confronti dell’autosalone “F. AUTO” ed è pèer questo che i carabinieri del psoto hanno avviato indagini su disposizioni della Procura della Repubblica.