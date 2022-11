INCENDIO IN UN APPARTAMENTO DEL RIONE PARADISO

Una squadra del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco è intervenuta verso le ore 15 circa per un incendio in un appartamento nel rione Paradiso, in piazza Borsi. L’incendio in un’abitazione del primo piano era localizzato in una camera da letto. Dalle prime informazioni in casa vi era la proprietaria. Dopo un’accurata ricerca e dopo aver spento le fiamme, si è accertato che la signora non era in casa.

Sul posto polizia di Stato e polizia locale, oltre al 118 che ha controllato i parametri di una anziana signora allettata sullo stesso pianerottolo.