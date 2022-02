Incendio in un deposito edile a Torchiarolo situato in via Verdi. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto alle 4 del mattino con due automezzi. Sono andati in fiamme i materiali per l’edilizia e, in particolare, legname e impalcature.

Sul posto anche i carabinieri per tentare di stabilire la dinamica dell’accaduto.