Un incendio si è sviluppato in uno scantinato di via Panzini, nel rione Paradiso. Sul posto sono accorsi tre mezzi dei vigili del fuoco i quali hanno tentato di limitare gli effetti di tale evento, a comincjiare dalla coltre di fumo nero che ha invaso tutto lo stabile attraverso le rampe delle scale.

Non si registrano, comunque, danni alle persone. Sul posto ci sono anche i carabinieri per verificare le cause dell’incendio.