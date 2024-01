I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti in serata a Carovigno in via Nicolo’ Piccinni per l’incendio di una abitazione. Terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano interessato una stufa elettrica e un materasso, la zona interessata è stata messa in sicurezza. Sul posto le forze dell’ordine e del 118.