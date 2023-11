Un incendio si è verificato in nottata a Brindisi, in via Pastrengo 52, ed ha interessato un appartamento situato al piano terra di uno stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed hanno fatto evacuare – a causa del fumo intenso – tutti gli appartamenti situati sulla stessa colonna. L’allarme è cessato dopo alcune ore ed pè stato possibile fari rientrare tutti nelle proprie abitazioni.