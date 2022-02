INCENDIO NAVE – RIENTRERANNO DOMATTINA A BRINDISI I PASSEGGERI ITALIANI

L’arrivo dei passeggeri italiani della nave Euroferry Olympia, andata a fuoco in nottata davanti alle coste elleniche, è previsto per domattina, alle ore 9.30, sulle banchine di Costa Morena del porto di Brindisi.

I naufraghi si imbarcheranno in serata sulla nave Florencia della Grimaldi Lines. Lo stesso traghetto provvederà a ripristinare la linea di collegamento tra Brindisi e Igoumenitsa e quindi a smaltire la fila di camionisti che attendono nel porto di Brindisi. La Grimaldi, in ogni caso, sta fornendo assistenza agli autotrasportatori, in aggiunta ad un servizio di ristoro.