INCENDIO P-BEACH – SI FA STRADA L’IPOTESI DOLOSA

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio che ieri sera ha letteralmente distrutto lo stabilimento balneare (con annesso ristorante) P-Beach, in località Specchiolla. I vigili del fuoco, accorsi sul posto con cinque squadre provenienti da Brindisi e dal distaccamento di Ostuni, hanno dovuto lavorare sodo fino alle tre del mattino per evitare che le fiamme coinvolgessero anche i locali dove erano custodite tre bombole di gas.

Nel momento in cui si è sviluppato l’incendio il locale era chiuso ed è difficile che possa essersi trattato di autocombustione, anche perché nella zona circostante non c’erano erbacce. Sull’accaduto, in ogni caso, stanno indagando le forze dell’ordine.