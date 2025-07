Incendio presso la ditta Eco Ambiente Sud – Precauzioni per la cittadinanza

Si consiglia di mantenere le finestre chiuse nelle zone in cui si percepisce la presenza del fumo dell’incendio

Fasano – Il Comune di Fasano informa la cittadinanza in merito all’incendio divampato questa sera presso la ditta Eco Ambiente Sud in contrada Fascianello.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile di Fasano e i Carabinieri, che stanno operando per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.

Stiamo monitorando attentamente la situazione in coordinamento con le autorità competenti (Vigili del Fuoco e Protezione Civile) per valutare l’entità dei rischi connessi ai fumi sprigionati dall’incendio. Sebbene le valutazioni siano ancora in corso, a titolo precauzionale e per la tutela della salute pubblica, si raccomanda ai residenti delle aree interessate di adottare le seguenti misure:

nelle zone in cui si percepisce la presenza del fumo dell’incendio. Mantenere le finestre chiuse nell’area circostante la ditta Eco Ambiente Sud.

Invitiamo la popolazione a rimanere informata attraverso i canali ufficiali del Comune di Fasano e a seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite dalle autorità.

Saranno tempestivamente comunicati eventuali aggiornamenti e ulteriori precauzioni da adottare.