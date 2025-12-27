Incendio Punta del Serrone – Epifani (Moderati): perché non funzionano le telecamere?

Incendio all’interno del Parco del Serrone

Nella notte del 25 dicembre, nel parco naturale di Punta del Serrone, a Brindisi, un incendio ha distrutto circa 50 metri di staccionata.

Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi per l’ambiente e per il patrimonio naturale dell’area.

Questo grave episodio ripropone una domanda che da tempo resta senza risposta:

per quale motivo le telecamere di videosorveglianza, installate diversi anni fa, non risultano attive?

In un’area verde di particolare valore naturalistico, purtroppo spesso interessata da atti vandalici e incendi dolosi, la mancata attivazione di strumenti di prevenzione e controllo rappresenta una criticità inaccettabile.

Come vice segretario cittadino della “Casa dei Moderati” chiederò al mio capogruppo di presentare una interrogazione consiliare, alfine di poter conoscere le ragioni della mancata attivazione delle telecamere di sorveglianza.

Chiederemo inoltre all’Amministrazione Comunale di rafforzare le misure di tutela e prevenzione a difesa dei parchi cittadini, oltre ad altre aree sensibili, come Cala Materdomini, troppo spesso prese di mira da vandali che dimostrano scarso rispetto per il bene pubblico e per la nostra citta’.

Difendere i parchi significa prevenire, non solo intervenire dopo i danni.

Il patrimonio ambientale appartiene a tutti e merita attenzione, trasparenza e responsabilità.

Siamo piu’ che mai convinti, superando le difficolta’ legislative , che bisogna costituire un Ente Parco che possa occuparsi in maniera autonoma e monotematica di tutti i parchi cittadini per far diventare gli stessi centri di interesse non solo ambientale ma anche ludico, commerciale ed attrattivo, con controlli e con una sicurezza continua, producendo cosi’un notevole risparmio per l’ Amministrazione comunale.

Difendere i parchi cittadini e’ un segno di civilta’ e di crescita sociale, abbiamo tutti il dovere di farlo

Giampiero Epifani

Vice segretario cittadino

Casa dei Moderati