INCENDIO ZUCCHERIFICIO – SI VALUTANO I DANNI AMBIENTALI

Poco prima di mezzogiorno un denso fumo nero ha invaso la zona industriale di Brindisi. E’ andato a fuoco la torre di raffreddamento dello zuccherificio che si trova a poca distanza dal seno di Levante del porto interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno già raccolto i primi elementi necessari a stabilire la dinamica di quanto accaduto. L’incendio è stato domato domato in poco tempo proprio grazie al termpestivo intervento dei vigili. Fortunatamente non si registrano feriti, nonostante in quel momento la produzione fosse a pieno regime e quindi nello stabilimento vi erano molti lavoratori.

Adesso sarà necessario stabilire anche le conseguenze sull’ambiente visto il fumo nero e denso che si è sprigionato dall’incendio. E’ pressocché scontato, pertanto, un intervento dell’Arpa.