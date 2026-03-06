Incentivi alle imprese, Scianaro: “Per evitare il blocco e i danni conseguenti, sarebbe bastato programmare il POR entro lo scorso dicembre”

Nota del vicepresidente della Commissione Bilancio e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro.

“La decisione della Giunta Decaro di interrompere gli incentivi ha suscitato una reazione intensa tra le imprese e gli attori economici pugliesi. Ieri, nel corso della seduta delle Commissioni congiunte Bilancio e Attività produttive, il presidente Antonio De Caro ha fornito delle spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione. Tuttavia, queste giustificazioni e nello specifico il blocco per mancanza di risorse, hanno sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sostenibilità delle imprese e allo sviluppo dell’intero territorio.

È fondamentale evidenziare che è mancata una supervisione adeguata e una pianificazione strategica. Questa situazione poteva essere evitata se si fosse proceduto a una rimodulazione del recupero delle risorse destinate alla gestione dei finanziamenti, attraverso una riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) entro il 31 dicembre scorso. La mancanza di tali misure preventive ha esposto le imprese a una condizione di vulnerabilità.

Ora ci si interroga su come la Giunta intenderà attivare canali alternativi per ripensare e implementare misure di incentivazione, al fine di reperire le risorse necessarie. È cruciale che queste iniziative siano tempestive e mirate, garantendo così che le imprese non si trovino isolate in questo periodo di incertezze economiche. Solo attraverso un supporto concreto e una pianificazione efficace si potrà favorire un ambiente economico più stabile e favorevole allo sviluppo della regione. In questo contesto, sarà interessante osservare le prossime mosse della giunta e come risponderanno alle esigenze delle imprese, che rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita economica locale”.