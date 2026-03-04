Incentivi Pia e Minipia, Di Cuia: “Subito audizione in Commissione. Danno a centinaia di imprese”

Nota del consigliere regionale Massimiliano Di Cuia di Forza Italia.

“La chiusura degli sportelli per la presentazione delle nuove istanze di accesso agli incentivi Pia e Minipia merita una verifica immediata. Per questo, depositerò nelle prossime ore una richiesta di audizione in Commissione del presidente Decaro, degli assessori al Bilancio e allo Sviluppo Economico e dei direttori dei rispettivi dipartimenti. Si tratta di una questione di enorme impatto per il nostro tessuto economico: centinaia di imprese e cittadini pugliesi hanno avviato investimenti, facendo affidamento su tali strumenti. È evidente che patiranno danni ingentissimi per questo stop. La mancanza di fondi sufficienti rivela schiettamente un errore gigantesco nella programmazione politica e nelle politiche di bilancio della Regione Puglia. Vogliamo avere un quadro chiaro di ciò che è accaduto e sapere quali misure la Regione Puglia intende mettere in campo per fare fronte a questa vera e propria emergenza. È un fatto molto, molto grave per l’economia pugliese”.