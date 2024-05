Incetta di medaglie per Lively Dance Academy di latiano

Lively Dance Academy incetta di medaglie ai Campionati regionali 2024 della Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva e sport musicali), ex fids, che ha cambiato nome dopo aver accolto nella federazione nazionale altri stili di danza come la pole dance, danza aerea e Cheerleading.

Anche quest’anno la Lively Dance Academy dei maestri Ciracì di Latiano ha realizzato grandi risultati grazie ai loro atleti che hanno partecipato nelle discipline di danze latino americane di coppia, nel solo e duo latin style e Latin show.

La Lively Dance Academy ha ottenuto 18 medaglie d’oro, 11 medaglie d’argento, 6 medaglie di bronzo, 7 finali e 7 semifinali.

I maestri, ormai punto di riferimento nella provincia di Brindisi, si dicono soddisfatti dei risultati dei propri atleti affermando di essere orgogliosi ed onorati di aver portato a casa tali risultati, ma la cosa più bella è vedere i propri atleti tifare per i loro compagni. Adesso si va avanti, testa bassa e si continua a studiare e migliorare ancor più il valore tecnico!

Ecco i risultati:

🥇Chiara Trizza campionessa Regionale latin style classe B 13/14;

🥇Martina Trizza Campionessa regionale latin style 8/9 B e latin Show A;

🥇Melissa D’Adamo

Campionessa Regionale

Latin style;

🥇Taylor Hysenbelli e Melissa D’Adamo Campionesse Regionali Duo latin style;

🥇 Asia Magrì e Aurora Caliolo Campionesse Regionali Duo Latin show

cl A;

🥇Anna Iurlaro Campionessa Regionale Paralimpica latin show;

🥇Chiara Trizza e Asia Magrì si aggiudicano la vittoria del Trofeo Coni regionale che le porterà alla fase nazionale a settembre in Sicilia;

🥈Alessia Mustich

Vicecampionessa Regionale Latin show cl B;

🥈Antonio Guarini Vicecampione Regionale latin style 15/16 B;

🥈 Asia Magrì Vicecampionessa Latin show Cl A;

🥈 Erlinda Chikaleshi e Ermanno martina Vicecampionesse Regionale Duo latin style;

🥇🥈Flavia Mustich e Gioia Rosato Campionesse e Vicecampionesse Regionali latin style duo 4/7;

🥉Francesco Tramacere e Federica Giannotto nelle Danze latino americane;

🎖️Giada coletta Finale nel solo latin style;

🎖️Auora Caliolo Finale nel latin style 15/16 cl B;

🎖️Sofia Pasquariello Finale nel latin style 13/14 cl C;

🎖️Flavia Mustich Finale Latin style 4/7;

🎖️Noemi D’Ancona, Alessia Mustich, Marta Forleo nel solo Latin style Semifinale

🎖️Sara Traiani, Martina Ermanno, Erlinda chikalleshi Semifinale nel Solo latin style.