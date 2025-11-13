Inchiesta Multiservizi – Cannalire (Pd): adesso si verifichi se ci sono state complicità all’interno della società

I fatti emersi e i reati ipotizzati, in merito alla vicenda Brindisi Multiservizi, sono di una gravità estrema, perché toccano beni pubblici e una società già in evidente sofferenza economica. Da una parte c’è chi, pur con sensibilità diverse, si assume responsabilità concrete per mettere in sicurezza la Brindisi Multiservizi, approvando delibere che comportano impegni milionari. Dall’altra persistono comportamenti che mirano a sfruttare il proprio ruolo, piegando risorse e strumenti aziendali a fini impropri.

Abbiamo denunciato queste derive con chiarezza fin dal primo giorno. Le intimidazioni rivolte ai consiglieri comunali e le aggressioni subite da rappresentanti sindacali non hanno scalfito la nostra determinazione. Hanno piuttosto rafforzato la volontà di vigilare in modo rigoroso sulla società e su scelte che, per natura e per protagonisti, richiedono la massima trasparenza.

Occorre ora verificare, senza alcuna ambiguità, se tali condotte abbiano trovato coperture o complicità all’interno dell’apparato societario. È infatti quantomeno anomalo che gli strumenti di controllo e prevenzione, incluso il sistema di tracciamento gps dei mezzi, non abbiano prodotto gli effetti dovuti. Per questa ragione richiederò la convocazione di un comitato di governance, affinché il socio unico e la Brindisi Multiservizi chiariscano come intendano procedere.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Procura e alla Questura di Brindisi, con particolare riguardo alla Digos, per l’azione costante di tutela del bene pubblico e per il contributo fondamentale alla salvaguardia dell’interesse della comunità brindisina.”

Francesco Cannalire consigliere comunale Brindisi