INCHIESTE SANITÀ, FORZA ITALIA PUGLIA: “ECCO PERCHÉ IN PUGLIA È DIFFICILE VINCERE LE ELEZIONI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Fermo restando che siamo sempre garantisti, dalle inchieste che scuotono la Puglia in questi giorni emerge la conferma di un dato inconfutabile: è difficile per il centrodestra vincere le elezioni perché il “sistema Emiliano” si nutre dell’operato di personaggi che forniscono il consenso elettorale al presidente. Si tratta di un sistema pervasivo, che va oltre ad ogni questione ideologica e politica. Moltissimi uomini del presidente sono ad oggi o indagati o sono stati arrestati o sono sotto processo. Ed Emiliano non può pensare di risolvere sostituendoli man mano che la magistratura passa al setaccio gli uffici, perché li ha scelti lui e ha, quindi, una precisa responsabilità politica. In Puglia, è chiaro, c’è una grande questione etica ed il presidente Emiliano dovrebbe chiedere scusa ai cittadini per aver consegnato l’ennesima pagina discutibile, colma di ombre nella gestione della cosa pubblica”.