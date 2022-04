INCIDENTE A BOZZANO – GRAVISSIMO UN MOTOCICLISTA

Un incidente gravissimo si è verificato intorno alle 18 di oggi, nei pressi della rotatoria tra via Martiri delle Fosse Ardeatine e via Gibilterra, al quartiere Bozzano. R.D., brindisino, 22 anni, ha perso il controllo del motociclo KTM, per cause che la Polizia Locale sta cercando di ricostruire, andando a sbattere contro un palo. La moto ha fermato la corsa a circa 30 metro dal punto di impatto. Il giovane, trasportato al Perrino in codice rosso e subito sottoposto a intervento chirurgico, ha riportato gravi danni agli arti inferiori e si trova in rianimazione.