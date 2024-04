Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 7, in direzione Brindisi, nei pressi di Francavilla Fontana. Sono rimasti coinvolti un’auto ed un furgone. All’intertno dell’auto vi erano tre persone, di cui due sono state ricoverate in codice rosso, così come uno degli occupanti del furgone. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 118. E’ stata bloccata la circolazione sulla corai di marcia interessata dall’incidente.