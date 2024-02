Un incidente stradale si è verificato sulla statale 16, nei pressi di San Pietro Vernotico. Per cause in corso di accertamento un’auto con a bordo due ragazzi è uscita fuori strada. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tagliare la carrozzeria ed estrarre i feriti dalle lamiere. Dopo di che sono intervenuti i sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.