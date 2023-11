incidente stradale alla periferia di Ostuni, in contrada Valente. per cause in corso di accertamento una autovettura Opel Astra si è adagiata su un fianco in una strada di campagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente 65enne dalle lamiere. Dopo di che è stato affidato al personale del 118 e condotto in ospedale a Brindisi. Sul posto la polizia locale di Ostuni.