INCIDENTE AD OSTUNI. MUORE CICLISTA 46enne TRAVOLTO DA UN’AUTO

Nella mattinata odierna 25 c.m. verso le ore 06.15 si verificava un sinistro stradale sulla Strada Provinciale 29, all’altezza della progressiva chilometrica 7.600, in agro del comune di Ostuni.

Nel sinistro rimaneva coinvolta un’autovettura Fiat Bravo, condotta da D.A. di anni 20 ed un velocipede (bicicletta) condotta da T.P. di anni 46.

Da quanto emerso sul campo del sinistro, si è rilevato che, entrambi i coinvolti procedevano verso Ostuni e per cause in corso di accertamento venivano in collisione.

Nell’occorso il conducente del velocipede riportava lesioni per le quali il servizio sanitario “118” intervenuto sul posto ne constatava il decesso, mentre l’altro coinvolto rimaneva illeso.

La circolazione sulla strada interessata dall’evento subiva un rallentamento

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla ricostruzione dell’evento infortunistico da parte di personale del dipendente Distaccamento Polizia Stradale di Fasano, coordinati dallo scrivente.