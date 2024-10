Incidente all’aeroporto del Salento, PD: “Il dispositivo di sicurezza aeroportuale si è mostrato all’altezza e pronto ad affrontare un’emergenza senza precedenti”

L’incidente aereo che si è verificato questa mattina presso l’aeroporto del Salento ha senza dubbio esaltato la preparazione e la pronta risposta di tutto il sistema di emergenza aeroportuale dello scalo brindisino. In merito alla sicurezza in un aeroporto, quello che giustamente tutti noi consideriamo scontato è frutto di lavoro, competenza, addestramento e capacità gestionale. Per fortuna, oltre un comprensibile spavento, l’incidente non ha provocato danni irreparabili ai passeggeri e per i membri dell’equipaggio.

È nel momento della gestione di un’emergenza senza precedenti come quella odierna nello scalo di Brindisi che si pesa la qualità e la preparazione di tutta la filiera di comando.

Alla luce di questo, perciò, intendiamo ringraziare il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, il Direttore generale, Marco Catamerò, il capo scalo, Gabriele Osservanti, la Post Holder, Alessandra Potì e il personale dipendente e dei Vigili del Fuoco componenti del dispositivo di sicurezza aeroportuale per il grande lavoro svolto e per aver affrontato gli accadimenti con grande professionalità e competenza.

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)

Francesco Cannalire

Alessio Carbonella

Denise Aggiano

(consiglieri comunali Brindisi PD)