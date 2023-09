INCIDENTE CON CONSEGUENZE MORTALI A SAN VITO DEI NORMANNI

Un incidente stradale con conseguenze mortali si è verificato nel pomeriggio di ieri nel pieno centro abitato di San Vito dei Normanni. Sono rimaste coinvolte tre autovetture ed una moto. A perdere la vita è stata una donna di 78 anni che viaggiava a bordo di una Citroen C3 e che è rimasta incastrata nelle lamiere fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone.

Il fatto si è verificato alle 18.45 in via Latiano, nei pressi dell’incrocio con via San Donato. Le auto che sono entrate in collisione sono una Toyota Pava con targa ungherese, una Fiat Multipla ed una Citroen C3 oltre ad una Vespa. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto la C3 avrebbe tamponato violentemente la Fiat Multipla che a sua volta sarebbe andata a finire sulla Toyota e sulla Vespa.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro, mentre i conducenti delle autovetture sono stati sottoposti a test su alcool e sostanze stupefacenti.

