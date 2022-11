Incidente ferroviario nella zona industriale di Brindisi. Un treno merci diretto verso il Petrolchimico ha letteralmente travolto una autovettura che non si è fermata al passaggio dello stesso treno. Sul posto un’ambulanza e i vigili del fuoco. L’auto è stata trascinata sui binari per diverse decine di metri. I due occupanti dell’autovettura sono rimasti feriti in modo non grave.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO