INCIDENTE IN CONTRADA MONTENEGRO. UNA NOTA DEL CONSIGLIERE QUARTA (F.I.)

Ecco cosa scrive il consigliere comunale di Forza Italia Gianluca Quarta:

Nel 2020 ho donato un progetto per la realizzazione della rotatoria in Contrada Montenegro all’ora Presidente della Provincia Rossi. Abbiamo nuovamente sollevato a questione di recente con il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Michele Lariccia. Oggi si è verificato un gravissimo incidente. Non è più il momento di aspettare. Secondo il mio elaborato è possibile già avviare una fase di sperimentazione tramite new jersey mobili.Bisogna convocare urgentemente una conferenza di servizi tra Anas-Comune e Provincia al fine di avviare l’iter procedurale. È ormai il tempo di agire. Non possiamo assolutamente permetterci di dover piangere dei nostri concittadini.