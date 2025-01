Un gravissimo incidente stradale si è verificato stamattina ad Ostuni, sulla strada provinciale 20 che conduce alle marine. per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una Audi Q3 ed una Lancia Y. La conducente di quest’ultima, Maria Sisto, una ragazza di 23 anni di Ceglie Messapica, è deceduta sul colpo, mentre i due occupanti dell’Audi sono stati condotti in ospedale a Brindisi in codice rosso.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Ostuni ed il personale del 118.