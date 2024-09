Incidente mortale sulla Ostuni-Carovigno. Muore imprenditore di 41 anni

Incidente stradale con conseguenze mortali nel Brindisino. Si è verificato tra Ostuni e Carovigno ed ha visto coinvolta una sola autovettura che è andata a sbattere violentemente contro un muretto a secco. Nell’impatto ha perso la vita un imprenditore di 41 anni di Ostuni che era alla guida di una Bmw. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale della città bianca. Resta da stabilire, a questo punto, l’esatta dinamica dell’accaduto. Purtroppo non è il primo incidente che si verifica sulla strada provinciale che collega Ostuni e Carovigno e questo conferma la necessità di ascoltare anche le continue proteste degli abitanti e di tutti coloro che sono costretti a percorrere quotidianamente questa strada. Occorre prevedere un’ulteriore riduzione della velocità, oltre ad impianti semaforici in presenza di intersezioni ed a barre di rallentamento. Purtroppo se ne parla ogni volta che si verifica una tragedia stradale, ma poi il problema resta irrisolto in tutta la sua drammaticità.